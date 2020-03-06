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Ülker, 2019 yılını 7,8 milyar TL rekor ciroyla tamamladı

’nin halka açık en büyük gıda şirketi , 2019 yılını satışlarını yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL rekor ciroyla kapattı. Şirketin, Türkiye operasyonları yüzde 28 ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 37 büyüdü, esas faaliyet kârı ise yüzde 43 artışla 1.132 milyon TL’ye ulaştı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.3.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 16:28 ABONE OL
Ülker, 2019 yılını 7,8 milyar TL rekor ciroyla tamamladı

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2019 yılında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL'ye, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 29 yükselterek 905 milyon TL'ye ulaştırdı.

Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı sonunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1.304 milyon TL oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarının yıllık FAVÖK'teki payı yüzde 48'e ulaştı. Verimli üretim ve israfsız şirket modeliyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamaya 2019 yılında da devam ettiklerine belirten Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan, "Türkiye'de toplam atıştırmalık pazarında tartışmasız liderliğimizi devam ettirirken, Türkiye operasyonlarımızı yüzde 28, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızı yüzde 37 büyüttük. FAVÖK marjımız yüzde 16,7 oldu. Suudi Arabistan'da bisküvi kategorisindeki liderliğimizi devam ettirirken, Mısır bisküvi pazarında da lider konuma yükseldik" dedi.

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Ülker, 2019 yılını 7,8 milyar TL rekor ciroyla tamamladı
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