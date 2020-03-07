2700 muhafaza memuru ve 1150 mühendis işe alındı

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Atama Töreni'ne katıldı. Pakdemirli, "KPSS başarı puanıyla sözlü ve uygulamalı sınavla aldığımız 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru bugün (dün) yapılan yerleştirme işlemi sonunda tercih ettikleri işletme müdürlüklerimizde göreve başlayacak" diye konuştu. 2023 yılı hedefi olarak orman varlığını 23.4 milyon hektara çıkaracaklarını da dile getiren Pakdemirli, "2023 sonuna kadar inşallah toplam 7 milyar fidanı toprakla buluşturarak, dünyadaki her insan için bir fidan dikilmesini hedefliyoruz" dedi.Çiftçilere de müjde veren Pakdemirli, "19 ilde 84 bin 420 üreticiye 234 milyon lira yem bitkileri, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon lira arıcılık ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik mücadele desteği verdik. Hesaplara yatmaya başladı" dedi. ANKARA