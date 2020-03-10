Petrolde bilek güreşi

Dün piyasalar petrol ve koronavirüs nedeniyle büyük bir sarsıntı yaşadı. Petrol piyasaları konusunda Suudi Arabistan ve Rusya anlaşmazlığa düşünce petrolün varil fiyatı Körfez Savaşı'nın yaşandığı yıl olan 1991'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) istediği üretim kesintisini yapmayınca Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitti. Suudi Arabistan'ın bu hamlesi üzerine brent petrolün varil fiyatı yüzde 30'u aşan düşüş ile 45 dolardan 30 doların altına indi.



RUSYA KABUL ETMEDİ

Bu düşüşün arkasındaki kavga ise OPEC ülkelerinin petrol fiyatlarındaki koronavirüs kaynaklı düşüşün dengelenmesi amacıyla 2020 sonuna kadar petrol üretiminde günde 1.5 milyon varil kesintiye gitmesiyle başladı. OPEC ülkeleri, kararın uygulamaya konulması için cuma günü Rusya'yla görüştü. Rusya mevcut OPEC üretim kesintisinin uzatılmasını destekledi ancak kesintinin artırılmasını kabul etmedi. Dün yüzde 30'luk ilk şokun ardından gün içinde 36 dolar seviyesine çıkan petrol fiyatlarında günlük kayıp yüzde 20'yi buldu. Brent petrolün varil fiyatı 2014'te 115 dolar iken, 20 Ocak 2016'da 27.70 dolara kadar inmişti.

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EN UCUZU SUUDİ

Rusya geçtiğimiz dönemdeki petrol fiyatı savaşındaki kadar zayıf durumda değil. Suudilerin yaşadığı devalüasyon sonrası Rusya'nın toplam rezervleri Arabistan'dan 80 milyar dolar daha fazla. Ancak operasyonel maliyetler konusunda Rusya ile Suudi Arabistan arasında ciddi fark var. Suudi Arabistan'ın petrolde başabaş noktası 10 doların altındayken, Rusya'da bu rakam 40 dolar düzeyinde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20 dolar, Nijerya'da ise 50 dolar düzeyinde.

Petrolün çıkarma maliyetinde ise Suudi Arabistan varil başına 2.8 dolarla dünyanın neredeyse en ucuzu. Exxon Mobil için bu rakam 16 dolarken, Rus petrol şirketi Rosneft için 20 dolar civarında seyrediyor. Rosneft'in dün nisandan itibaren petrol üretimini artıracağı belirtildi.



BORSALARDA KARA PAZARTESİ

Koronavirüsün dünya ekonomisini resesyonun eşiğine getirmesinin etkisiyle sıkıntılı bir süreç yaşanan piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüşün de eklenmesiyle adeta yerle bir oldu. Avrupa borsalarında kayıplar gün içerisinde yüzde 8'i aşarken, ABD'de yüzde 5'in üzerinde yaşanan düşüş sonrası vadeli işlemler kapatıldı. Dünya borsalarında bir günlük kayıp 3 trilyon dolara ulaştı. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 10'a ulaşırken, açılışta yüzde 7 düşen ABD borsalarında işlemler durduruldu. Koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da petrol şokunun da eklenmesiyle endeks yüzde 10'dan fazla eridi. Petrol savaşını başlatan Rusya'da endeks yüzde 5, Suudi Arabistan'da ise yüzde 7 değer kaybetti. Rusya, rubledeki düşüşü frenlemek için döviz alımları 30 gün boyunca durdurdu.

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AMERİKA TAHVİLLERİNDE REKOR

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri, koronavirüs endişelerinin yatırımcıları güvenli liman tahvillere sevk etmesi nedeniyle yeni tarihi dip seviyesine gerilerken, on yıldan uzun sürenin en büyük günlük düşüşünü kaydetti. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi 0.318'e kadar geriledi. Dün yaklaşık 30 baz puan gerileyen tahvil getirisi 2009'dan bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Böylece, tarihte ilk kez ABD tahvillerinin faizi tüm vadelerde yüzde 1'in altına gerilemiş oldu. Analistler, piyasaların Fed'in önümüzdeki aylarda faizi sıfır seviyesine düşürmesini fiyatladığına dikkat çekti. İngiltere Hazine tahvillerinin faizi ilk kez sıfırın altına geriledi. Almanya 2 yıllıkları rekora yaklaştı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da tahvil faizleri rekor düşük seviyelere geriledi.



BİR VARİL PETROL BİR KASA DOMATESE EŞİTLENDİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159.5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor.