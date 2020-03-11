Çin'den flaş karar! Yeniden başladı...

Yönetimden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların öncelikle tıbbi ürün üretimi sektöründe, günlük gereksinimlerin üretim ve tedarikinde ve toplum taşıma hizmetlerinde başlatılıyor.



Yetkililerin açıklamasında, ekonomik aktivitenin, olası risklerin duruma göre değerlendirme yapılacak şekilde hesaplanarak başlatılacağına dikkat çekildi ve virüsün yayılmasının engellenmesi için bölgenin tecrit durumunun süreceği belirtildi. Örneğin, tüm uluslararası çaptaki üreticilerin ve büyük ulusal tedarikçilerin, üretim ve etkinliklerini sürdürebilmeleri için özel izin almaları gerekecek.



Çin Devlet başkanı Xi Jinping, Salı günü yaptığı açıklamada, salgının temel olarak kontrol altına alındığını söyledi.



Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.



Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı yer olan Hubei bölgesindeki fabrikada, salgının başladığı dönemlerde ara verilen üretimin bu hafta sonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki fabrikalar genelinde ara verilen üretimin tam olarak ne zaman normale döneceğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.



Covid-19 salgınının başlamasının ardından Çin'de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan'dan başka, aralarında General Motors, Honda ve Toyota'nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.

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