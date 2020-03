Virüse karşı ticari tedbir

Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan koronavirüs salgınının ekonomiye olası etkilerini en aza indirmek için üretimden ticarete, ulaştırmadan gümrüklere kadar her alanda önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Bilim Kurulu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı dünkü toplantısında ekonomide alınacak tedbirleri de değerlendirdi. Ekonomi yönetimi gümrükler, ulaştırmada alınan kararların ardından üretimden ticarete kadar alanda muhtemel gelişmelere karşı ek tedbir planını hazırlandı.



STRATEJİ OLUŞTURULDU

Bilim Kurulu'nda her türlü olasılığa karşı hazırlı olunacağına ilişkin stratejiler paylaşıldı. Kovid-19 salgınına karşı her alanda uygulanacak önlem paketindeki bazı önemli başlıklar şöyle:

YERLİ ÜRETİM ARTIRILIYOR: Çin'den siparişlerin önemli kısmı Türkiye'ye yöneldi. Birçok sektör açısından yeni fırsatlar oluşurken, üretimin diğer alanlarında hammadde ve ara malı tedarikine ilişkin risklere karşı da önlemler alınıyor. Yurtdışından alınan malzemelerin ülke içinde üretilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tıbbi ekipmanlar başta olmak üzere sanayi odaları, üretici firmalarla doğrudan yürütülen çalışmalarla yerli üretim teşvik ediliyor.







DIŞ TİCARETTE ALTERNATİF ROTA: İran-Irak sınır kapıları geçici olarak kapatılırken dış ticarete yönelik yeni stratejiler devreye giriyor. İran'a gidecek sebze-meyveler Mersin'de beklerken, ticari akışın devamı için alternatif rotalar, lojistik yollar üzerinde çalışılıyor. Bakanlık bu konudaki çalışmaları Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte yürütüyor.

HAZAR GEÇİŞ ÜCRETİ DÜŞECEK: Azerbaycan yıllık kotayı askıya alırken, Ticaret Bakanlığı Hazar geçiş ücretlerinin düşürülmesi için de çalışma yapıyor. Sınırda mal ticareti konusundaki tedbirler artırıldı. Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Habur Sınır Kapısı'nda dorselerin değiş- tokuşu konusunda çalışma yapılıyor.

TEDARİK ZİNCİRİNE TAKİP: Tedarik zincirlerindeki gelişmeler anlık takip ediliyor. Reel sektör ile kamu kurumları arasında iletişim en üst seviyede tutulacak. Tedarik zincirlerinde olası daralmalara karşı yol haritası hazırlandı.

GÜMRÜKTE TEDBİR ARTIRILDI: Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü şekilde sürdürülüyor. Gümrüklerde tedbirleri almak üzere kurulan çalışma grubunun sayısı artırılıyor. Gümrük kapılarında dezenfekte çalışmaları kesintisiz sürüyor.

TERMAL KAMERA DENETİMİ: Termal kamera uygulaması genişletildi. Çin, İran, Güney Kore, İtalya'ya uçuşlar durdurulurken, riskli ülkeler de ilave edilecek. Türkiye'nin İran, Irak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Gürcistan'a olan sınır kapılarında termal kameralar ile sahra hastaneleri kuruldu.



İŞTE YENİ STRATEJİLER

* Ticari akış için alternatif rotalar belirleniyor.

* Sınır kapılarında yeni stratejiler devreye giriyor.

* Tedarik zincirindeki daralmaya karşı yerli üretim devrede.

* Hammadde, ara malı tedarikinde B planı devreye girecek.

* Gümrüklerde güvenlik önlemleri artırıldı.

* Hazar geçiş ücretleri düşürülüyor.

* Tıbbi ekipmanda yerli üretim artırıldı.

* Sınırda sahra hastaneleri kuruldu.

* Termal kamera denetimi genişletildi.

