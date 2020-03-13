44 satıcıya inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" açıklamasının ardından harekete geçen Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM, 44 satıcı hakkında inceleme başlattı. İnceleme başlatılan firmaların el dezenfektanı, anti bakteriyal ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışı yaptıkları öğrenildi. Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, koronavirüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklanmasının ardından sattıkları ürünlerde fahiş zamlar yapan tedarikçilerin incelemeye alındığını belirtirken, "E-ticaret platformumuz üzerinden el dezenfektanı, anti bakteriyel ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışları arttı. Bazı firmalarda satışların arttığı gibi fiyatların da fahiş derecede arttığını tespit ettik. Bu kapsamda müşterilerimizden gelen şikayetler sonucu 30, kendi tespit ettiğimiz ise 14 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme neticesinde bu satıcıların fahiş zamlar yaptıkları ortaya çıkarsa, platformumuzdan da çıkarılacaklar" diye konuştu.Çevikoğlu, geçtiğimiz yıl meyve-sebze fiyatları üzerinden oynanmak istenen oyunu bozduklarını, bu yılda koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmayacaklarını belirterek, "Vatandaşlarımız tedarik zinciri noktasında tereddüt yaşamasın. Talep edilen her ürünü karşılayabilecek güçteyiz" dedi. Çevikoğlu, vatandaşların fahiş zamları destek@ epttavm.com'a şikâyet etmelerini istedi.

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