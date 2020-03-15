2 bin 530 firmaya fahiş zam soruşturması

Koronavırüs nedeniyle bazı fırsatçı şirketlerin maske, dezenfektan gibi ürünlere fahiş zam yapması üzerine harekete geçen ve 81 ilde denetim yapan Ticaret Bakanlığı, 2.530 firmayla ilgili yasal süreç başlattı. Haksız fiyat artışlarına gidenler 15 gün içinde savunma yapacak. Bu firmaların ürünleri alışsatış fiyatları incelenecek. 25 Mart'ta Reklam Kurulu olağanüstü toplanacak. Denetim raporları ve şirketlerin savunmalarını değerlendirecek olan kurul, haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza verecek.Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince başlatılan maske ve diğer sağlık malzemeleri ve gıda ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimlerde 2.543 firmanın 3.066 ürünü denetlendi. Görevliler fiyat araştırması yaptı. Fiyatları anormal şekilde artırdığı tespit edilen 2.530 firmayla ilgili yasal süreç başlattı. Bakanlık ekipleri, marketlerde gıda ürünlerinde haksız fiyat artışına rastlanmadığını, ancak maske ve dezenfektan ürünlerinde bazı işyerlerinde astronomik rakamların olduğu tespitinde bulundu.Yasal süreç başlatılan firmalardan istenen savunmalar ve denetim raporları 25 Mart'ta olağanüstü toplanacak Reklam Kurulu'nda değerlendirilecek. Fırsatçı firmalara ceza kesilecek. Öte yandan, TOBB da 365 oda ve borsaya yazı gönderdi. Fiyatları haksız artıran üyeleri disipline verecek.Ticaret Bakanlığı'nın işyeri denetimlerinin yanı sıra tüketicilerin de fahiş fiyat artışı gördüklerinde şikâyet etmeleri gerekiyor. Bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulabiliyor.HFA BİLDİRİMİ: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması, iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarasını girerek uygulamaya üye olabiliyor.ALO 175: Vatandaşlar Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine de haksız fiyat artışı gördükleri işletmeleri şikâyet edebiliyor.VİMER 189: Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaparak vatandaşı mağdur edenleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihbar hattı VİMER-189'a da şikâyet etmek mümkün.WHATSAPP HATTI: Vatandaşlar şikâyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7/24 çalışan "0552 189 0 189" numaralı WhatsApp hattına da yapabilir.