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için maskeli toplantısı

'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobille alâkalı toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanlara maske dağıtıldı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 17.3.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 17:01 ABONE OL
Yerli otomobil için maskeli ÇED toplantısı

Cemil Meriç Kültür Merkezinde yapılan toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇED toplantısının yapılacağı Kültür Merkezinde bir gün önce ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Toplantıya katılanlara da maske dağıtıldı. ÇED toplantısı, fabrika ile alakalı sunum ile başladı. Toplantıda Bursa İl Çevre Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Müdür Yardımcısı Selçuk Yalçın, Şube Müdürü Ahmet Çakmak, mühendisler Ergin Demiralp ve Mehmet Yıldırım ve ÇED çalışmasını yapan firmanın yetkilisi Mehmet Battal söz aldı. Sunumda yıllık 175 bin aracın üretileceği, araçların 5G kapsamında olacağı belirtildi. Projenin inşaat aşamasında iki bin kişinin çalıştırılacağı öğrenildi. 2032 yılına kadar da 4323 kişinin yerli otomobil fabrikasında çalıştırılacağı bildirildi.

1 milyon 201 bin 687 metrekarelik alana kurulacak fabrikanın arazinin TOGG'a 49 yıllık irtifak hakkı verildi. İnşaat aşamasına 200 bin metrekarelik kazı alanı yapılarak, 200 bin metreküp hafriyat toprağı çıkması planlanıyor denildi.

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Yerli otomobil için maskeli ÇED toplantısı
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