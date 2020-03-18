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2020 ücretleri ne kadar? ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Emekli promosyonları ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli vatandaşımız tarafından yakından takip ediliyor. SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol çerçevesinde netleşen ve geçtiğimiz haftalarda kamuoyu ile paylaşılan ücretleri, maaş müşterilerinin belirlenen şartlara uygunluk sağlaması halinde emeklilere ödenecek. Söz konusu promosyon ücretlerinin bankadan bankaya cüzi miktarlarda da olsa değişkenlik göstermesine “Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?” sorusunun yanıtı merak konusu haline getiriyor. Peki “ ne zaman ödenecek” İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 07:59 ABONE OL
2020 Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekli promosyon ücretleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

On milyonun üzerinde emekliyi doğrudan ilgilendiren promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve ne zaman emekli vatandaşlarımızın hesabına yatırılacağı merakla araştırılıyor. SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekmek üzere taahhütte bulunan emekliler, söz konusu banka ile yapacakları anlaşmada belirtilen tutar kadar ödemesi alacak. Peki promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? PTT ve Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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2020 Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekli promosyon ücretleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
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