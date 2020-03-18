2020 Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Emekli promosyon ücretleri ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

On milyonun üzerinde emekliyi doğrudan ilgilendiren promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve ne zaman emekli vatandaşlarımızın hesabına yatırılacağı merakla araştırılıyor. SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekmek üzere taahhütte bulunan emekliler, söz konusu banka ile yapacakları anlaşmada belirtilen tutar kadar emekli promosyon ödemesi alacak. Peki promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? PTT ve Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankaların emekli promosyon ödemelerine ilişkin tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.