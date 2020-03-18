TOKİ parası iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri yavaş yavaş tamamlanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde inşa edilen TOKİ konutları, yapılan çekilişler ile sahiplerini buldu. Çekiliş işlemlerinin sona ermesinin ardından vatandaşlar, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, TOKİ geri ödemesi (başvuru ücreti iadesi) ne zaman ve nereden yapılacak?

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapılan kuralarda şahsına konut çıkmayan ve hak sahibi olamayan vatandaşlar, gerekli prosedürü uygulayarak ücret iadelerini kolayca alabilir. İşte, TOKİ ücret idaesi hakkında başvuru sahipleri tarafından merak edilen tüm detaylar...