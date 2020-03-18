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parası iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?

genelinde yüz bin sosyal konut projesi başlatıldıktan sonra on binlerce vatandaş kendi cebine göre hazırlanmış bir ödeme planı ile ev sahibi olmuştu. Bugün de, Arnavutköy TOKİ kura çekilişi gerçekleşti. Kura çekilişi sona eren projelere başvurmuş vatandaşlar, TOKİ başvuru ücreti iadesi nereden alınacak sorusunun yanıtını araştırıyor. TOKİ tarafından yayımlanan takvim ve duyurularda, başvuru ücreti iade tarihlerine yer vermişti. Peki, TOKİ para başvuru iadesi nereden ve ne zaman alınacak? İşte, bu ücretler ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:33 ABONE OL
TOKİ parası iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişleri yavaş yavaş tamamlanıyor. 'nin birçok ilinde inşa edilen TOKİ konutları, yapılan çekilişler ile sahiplerini buldu. Çekiliş işlemlerinin sona ermesinin ardından vatandaşlar, TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, TOKİ geri ödemesi (başvuru ücreti iadesi) ne zaman ve nereden yapılacak?

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında yapılan kuralarda şahsına konut çıkmayan ve hak sahibi olamayan vatandaşlar, gerekli prosedürü uygulayarak ücret iadelerini kolayca alabilir. İşte, TOKİ ücret idaesi hakkında başvuru sahipleri tarafından merak edilen tüm detaylar...

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TOKİ parası iadesi ne zaman yapılacak? 2020 TOKİ ücreti ne zaman iade edilecek?
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