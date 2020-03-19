Dijital pazarlamanın yönünü değiştirecek 5 trend

Dijıtalpazarlama, geleneksel pazarlamanın tahtını giderek daha fazla sarsıyor. Dijital reklam harcamaları her yıl çift haneli oranlarla büyümeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye'de 2006'dan bu yana dijital pazarlamayı veri bilimiyle buluşturan SEM, 2020'ye damgasını vuracak pazarlama trendlerini araştırdı. SEM Genel Müdür Yardımcısı Alper Cengiz, mobilin gerek insanlar gerekse şirketler için giderek ilk ekran konumuna gelmeye başlamasıyla dijital pazarlamanın da yön değiştirdiğini vurguladı.Cengiz'e göre 2020 yılında öne çıkacak dijital pazarlama trendleri şöyle:2021 yılına kadar tamamen kişiselleştirilmiş web sitelerinde önemli bir artış olacak. Dijital pazarlamanın geleceği olarak görülen kişiselleştirmenin, 2020'de başarılı bir dijital pazarlama kampanyasının anahtarı olacağını söyleyebiliriz.Günümüzdeki trendler incelendiğinde 2021 yılına kadar, dijital video harcamalarının gitgide artarak iki katına çıkması bekleniyor. Çevrimiçi olarak geçirilen zamanın üçte biri video içerik izlemeye ayrılıyor. Bu eğilim, 2020'de de devam edecek.Influencer pazarlama, şirketlerin potansiyel alıcılarına ürünlerini veya hizmetlerini ulaştırabilmek için kullanabilecekleri en yararlı ve etkili yollardan biri haline geldi. Hedef kitlenize en uygun etkileşimi sağlayacak olanları titizlikle seçmelisiniz.Dijital dünyanın gereksinimleri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını ve değişimi gerektiriyor.2022'ye kadar, chatbot'ların işletmelerin yılda 8 milyar doların üzerinde tasarruf yapmasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.En azından chatbot'u aktif ederek başlayabiliriz.İlk 2016'da kullanılan ve birkaç yıl içinde e- ticarette satışları ve müşteri sadakatini artırmak için temel bir strateji haline gelen 'Konuşarak Ticaret'e bugün artık geleceğin trendi olarak bakılıyor.WhatsApp'ın yanı sıra Viber, WeChat, Telegram ve Wire gibi mesajlaşma uygulamalarının popülerlikleri artıyor.

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