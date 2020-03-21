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Koronovirüsü nedeniyle uçuşlarını askıya aldı

ünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle birbiri ardına uçuşlardaki iptaller sonrası de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren askıya aldı. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, personele yaptığı bilgilendirmede, "Çok kısa zamanda ümit ederim ki; yeniden göklere çıkarız. Biz yönetim olarak mevcut personelimizi bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.3.2020 20:10 ABONE OL
Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını havacılık sektörünü de vurdu. Hastalığın yayılması, zayıf yolcu talebi ve yeni seyahat kısıtlamaları, havayolu şirketlerinin uçuşlarını daha da azaltmasına yol açtı.Dünya genelinde birbiri ardına uçuşların iptal olması sonrası havayolları uçaklarından bazılarını yere indirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bugün yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğu ifade edildi. İptaller nedeniyle Türk şirketler de uçaklarını yere indermeye başlarken Onur Air de uçuşlarını 25 Mart tarihinden itibaren askıya aldı.

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Koronovirüsü nedeniyle Onur Air uçuşlarını askıya aldı
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