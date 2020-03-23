Kuzey Makedonya’dan Halkbank’a teşekkür

KUZEY Makedonya'nın en iyi ve en güvenilir üç bankası arasına giren Halkbank AD Skopje'ye bir teşekkür de Maliye Bakanı Nina Angelovska'dan geldi. Halkbank Genel Müdürlüğü ve Halkbank AD Skopje yönetimi aldığı ortak kararla, Kovid-19 salgını kapsamında daralan Makedonya ekonomisine destek amacıyla yıllık gelir vergisini erken ödedi. Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Angelovksa, "Halkbank AD Skopje bugün avans olarak 71.8 milyon denarlık ( 8.1 milyon TL) kazanç vergisi ödemesini yaptı" diyerek Halkbank'a yaptığı jest için teşekkür etti.