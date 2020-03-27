Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, corona virüsü sebebiyle hayatınızı kaybeden vatandaşlarımızın 75'e yükseldiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3.629 olurken corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gün geçtikçe artırılıyor. Bakan Kasapoğlu, KYK ödemesi alan öğrenciler ile ilgili yaptığı konuşmada, bu süreçte ödemelerin yapılmaya devam edeceğini açıkladı. Öte yandan KYK ödemeleri ile ilgili merak edilen bir başka konu ise borç ödemeleri oldu. KYK kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi?

KYK BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında başta ekonomi olmak üzere pek çok önlem alınırken, KYK borçlarında erteleme söz konusu olup olmayacağı merak konusu. Konuyla ilgili yapılan bir resmi açıklama yok.