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kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi?

Dünya genelinde 20 binin üzerinde insanın can kaybına sebep olan corona virüsü, ülkemizde ilk görüldüğü tarihten itibaren 75 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla eğitim ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda önlemler alındı. Bazı bankalarda kredi ödemelerinin ertelenmesine, okulların ise tatil edilmesine karar verildi. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile ödemelerinin bu süreç içerisinde öğrencilere yatırılmaya devam edeceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından başka bir soru işareti oluştu. KYK borç ödemesine devam eden kişilerin borçları ertelenecek mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:46 ABONE OL
KYK kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, corona virüsü sebebiyle hayatınızı kaybeden vatandaşlarımızın 75'e yükseldiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3.629 olurken corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gün geçtikçe artırılıyor. Bakan Kasapoğlu, ödemesi alan öğrenciler ile ilgili yaptığı konuşmada, bu süreçte ödemelerin yapılmaya devam edeceğini açıkladı. Öte yandan KYK ödemeleri ile ilgili merak edilen bir başka konu ise borç ödemeleri oldu. KYK kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi?

KYK BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında başta ekonomi olmak üzere pek çok önlem alınırken, KYK borçlarında erteleme söz konusu olup olmayacağı merak konusu. Konuyla ilgili yapılan bir resmi açıklama yok.

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KYK kredi borçları ertelendi mi? KYK kredi taksitleri ertelenecek mi?
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