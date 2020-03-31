472 savunma şirketi virüse kalkan oluyor

ürkiye'nin

em önemli savunma sanayi şirketlerinin oluşturduğu SAHA İstanbul Derneği, koronavirüs tedavilerinde ihtiyaç duyulan makineleri üretmek için tüm üyelerine çağrı yaptı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, üye firmalardan destek olabilecekleri konularla ilgili yeteneklerini topladıklarını belirterek, "Başvuran firmalarımızın yeteneklerini kategorize ederek yetenek matrisi oluşturduk. Oluşturulan bu matris, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile cihaz tasarımı ve üretimi için oluşturulan özel ekibe iletildi" diye konuştu. Bayraktar, yerli solunum cihazı üretimi için başlatılan ortak çalışmanın içinde yer alan, SİHA üreticisi Baykar'ın yerli PCR kiti üreten bir biyoteknoloji firmasıyla robotik tanı kiti çalışması yürüttüğünü de açıkladı. Bayraktar "Çalışma tamamlandığında aynı anda birçok test hızlıca sonuçlanacak. SAHA İstanbul üyelerimizin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlıyoruz" diye konuştu. SAHA İstanbul üyesi arasında bulunan ve 500 kişilik bir yazılım ekibine sahip olan OBSS firmasının dijital bir uygulama geliştirdiğini de belirtti.