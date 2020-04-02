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'ndan açıklaması: iade ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamasında bulundu. 380 bin öğrenciye yurt ücretlerinin idae edileceğini ifade ederek, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da ücret alınmayacağının müjdesini verdi.

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:46 ABONE OL
Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: Yurt ücretleri iade ediliyor

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yurt ücretleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, "380 bin öğrenciye yurt ücretleri iade ediliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da da ücret alınmayacak" dedi.

AN İTİBARIYLA İADELER BAŞLAMIŞTIR

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda ayrıca, "Değerli öğrenci arkadaşlarım, Mart ayı yurt ücretini ödeyen öğrencilerimizin yurt ücretleri an itibarıyla iade edilmeye başlanmıştır. Yurtlarımız ve bütün imkânlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'ndan son dakika açıklaması: Yurt ücretleri iade ediliyor
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