Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiye hesaplara yatma tarihi…

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri bu yıl erken yatacak. Bilindiği üzere milyonlarca emekli her yıl iki dini bayram öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı için verilecek ikramiyeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile corona virüsü tedbirleri kapsamında erken ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Konuyla ilgili son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN AÇIKLADI

Bu yıl ki Ramazan Bayramı ikramiyesi ise Corona virüsü tedbirlerine destek olmak amacıyla erkenden ödenecek. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İşte detaylar;