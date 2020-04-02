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HABERİ: desteği paraları sorgulama 2020! 1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor, kimlere verilecek?

Ülkemizde son dönemde corona virüsü salgınının etkilerini arttırması nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye desteği sağlanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu gelişmelerin üzerine milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden ‘1000 TL sosyal yardım paraları kimleri kapsıyor, kimlere verilecek?’ sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’ta geldi. Selçuk, 1000 TL ile ilgili detayları paylaşırken, 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Peki, Sosyal Yardım Destekleri ne zaman yatacak? 1 Nisan Çarşamba Sosyal yardım destekleri sorgulama ekranı burada! İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 11:55 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Sosyal yardım desteği paraları sorgulama 2020! 1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor, kimlere verilecek?

Corona virüsü salgını nedeniyle 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin liralık desteği yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine, milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Son açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından olarak geldi. Selçuk, 1000 TL ile ilgili detayları paylaşırken, 8 milyon kişiyi ilgilendiren bu yardımı almak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Peki, Sosyal Yardım Destekleri ne zaman yatacak? 1 Nisan Çarşamba Sosyal yardım destekleri sorgulama ekranı burada!

Bakanlığın elinde olan listede bulunan ihtiyaç sahiplerinin hesabına yardım tutarı otomatik olarak yatacak.

Peki, sosyal yardım destekleri parasını kimler alabilecek? Sosyal yardım destekleri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar;

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SON DAKİKA HABERİ: Sosyal yardım desteği paraları sorgulama 2020! 1000 TL sosyal yardım kimleri kapsıyor, kimlere verilecek?
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