Coronavirüs sonrası online ev alışverişi için talep patladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar, yiyecek, içecek ve temizlik malzemeleri gibi ev alışverişini çoğunlukla online platformlardan yapmaya başladı.

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Migros Büyük Mağazacılık Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, "Son 20 günde evlere teslim ettiğimiz sipariş sayısı 3 katına çıktı." bilgisini verdi.

Oluşan talebi karşılamak adına 11 Mart'tan sonra hızla aksiyon alarak Migros Hemen hizmeti verdikleri mağaza sayısını yüzde 50 artırdıklarını anlatan Bartın, "Geçtiğimiz hafta alışverişte teması minimuma indiren, Mağazadan Teslim seçeneğini hayata geçirdik. Müşterilerimiz Migros Sanal Market web sitesi ya da uygulamasından yaptıkları alışverişin ödemesini online olarak yapıyor ve istediği saat aralığında, seçtiği mağazadan ürünlerini teslim alıyor. Sipariş teslim edilene kadar paketli ürünler özel hijyenik kasalarda, soğuk ürünler ise 0-4 derece arasında muhafaza ediliyor." diye konuştu.

"BÜYÜK ŞEHİRLERDE YÜKSEK TALEP YAŞANIYOR"

Bartın, Migros'un 45 bin kişilik çalışan ordusunun bir kısmının Migros Sanal Market'e tahsis edildiğini belirterek, "Son dönemde yaşanan talep artışı doğrultusunda bin kişiyi mağazalarımızda, bin 200 kişiyi de Migros Sanal Market operasyonlarımızda görev almak üzere ekibimize kattık. Önümüzdeki günlerde bin yeni işe alımla ek istihdamımız 1 ayda 3 bin 200'e ulaşacak. Migros'un Sanal Market Ailesi'ne katılmak isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden başvurularını iletebilecek. Ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yüksek talep yaşanıyor." diye konuştu.



"65 YAŞ ÜSTÜ MÜŞTERİLERİMİZİN SAYISI YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI"

Bartın, salgın öncesi Migros Sanal Market kullanan müşterilerin yüzde 44'ünün 35 yaşın üzerinde olduğunu ifade ederek, bu oranın son 20 günde yüzde 57'ye yükseldiğini söyledi.

Bartın şu bilgileri verdi:

"21 Mart'ta yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı sonrasında öğleden önceki 09:15 – 12:15 teslimat dilimini, siparişlerini daha hızlı ulaştırabilmek amacıyla bu müşterilerimizin siparişlerine ayırdık. Bu süreçte, Migros Sanal Market'ten alışveriş yapan 65 yaş üstü müşterilerimizin sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Migros Sanal Market'te minimum sipariş tutarı 60 TL ile verilebiliyor. Hizmet bedelimiz 150 TL'ye kadarki siparişlerde 5,90 TL, 250 TL'ye kadarki siparişlerde 3,90 TL'ye iniyor, 250 TL ve üzeri siparişler ise ücretsiz teslim ediliyor. Bu dönemde, 60 yaş ve üzeri müşterilerimizden teslimat ücreti almıyoruz."