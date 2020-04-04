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Başkanı Şirinoğlu, 'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.4.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 13:57 ABONE OL
Ermeni Vakıflar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Ermeni vatandaşları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi ve sıcak tutumunu 20 yıldan beri hep gördüklerini belirtti.

Bedros Şirinoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Beyefendi'nin ülkemiz için gösterdikleri çalışma azmi takdire şayandır. Milletimiz her zor günde kenetlenmeyi büyük bir samimiyetle göstermiştir. Bizler de bu yüce devletin vatandaşları olarak Saygıdeğer Beyefendi'nin başlatmış oldukları Milli Dayanışma Kampanyası'na Ermeni Vakıflar Birliği olarak 500 bin lira katkıda bulunuyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altına olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

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Ermeni Vakıflar Birliği'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
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