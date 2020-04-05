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nedir? , maaşları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

'de milyonlarca hemşire, polis, din görevliler ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek olan 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı konusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Nisan ayına girmemiz ile birlikte daha önce müjdesi verilmiş olan 3600 ek gösterge ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun beklentisi karşılanacak. Konu ile ilgili daha önce çok sayıda açıklama yapılmıştı. Son olarak hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? ? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:02 ABONE OL
3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

İBRAHİM KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

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3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
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