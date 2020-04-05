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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları haberleri | 5 Nisan 2020 Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Dalgalı seyri sürüyor…

haberleri | 5 Nisan 2020 Tam, yarım, gram, çeyrek , kaç TL? Dalgalı seyri sürüyor…

Hafta sonu birçok vatandaşın gündeminde yer alan dalgalı seyrini sürdürüyor. Covid-19 salgını mart ayında finansal varlıklarda ciddi bir hareketliliğe sebep olurken küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların güvenli limanı sarı metal haftayı yükselişle kapattı. Yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken bir taraftan da gün içerisinde "Bugün 4 Nisan Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, fiyatı ne kadar, kaç TL?" şeklindeki sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Öte yandan Piyasalardaki bu hareketliliğin ilerleyen günlerde nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Peki, Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde son dakika altın fiyatları üzerindeki hareketliliği canlı ve güncel rakamlar üzerinden takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 08:09 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları haberleri | 5 Nisan 2020 Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Dalgalı seyri sürüyor…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsü salgını nedeniyle son haftalarda piyasalarda da devamlı olarak hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda altın fiyatı ile ilgili gelişmeleri de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında yükselişe geçen bu ivmesini sürdürüyor. Yaşanan hızlı artış nedeniyle de özellikle bu araç ile yatırım yapmak isteyen vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. 5 Nisan Pazar gram, yarım, tam ve fiyatları canlı olarak bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

5 NİSAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz Cuma günü; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 347,90 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 565 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 312 liradan satıldı.

İşte son dakika altın fiyatları canlı rakamları...

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Son dakika altın fiyatları haberleri | 5 Nisan 2020 Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Dalgalı seyri sürüyor…
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