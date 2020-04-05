Son dakika altın fiyatları haberleri | 5 Nisan 2020 Tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Dalgalı seyri sürüyor…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsü salgını nedeniyle son haftalarda piyasalarda da devamlı olarak hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları bu ivmesini sürdürüyor. Yaşanan hızlı artış nedeniyle de özellikle bu araç ile yatırım yapmak isteyen vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. 5 Nisan Pazar gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları canlı olarak bu başlık altından takip edebilirsiniz. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

5 NİSAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz Cuma günü; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın üzerinde 347,90 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 565 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 312 liradan satıldı.

İşte son dakika altın fiyatları canlı rakamları...