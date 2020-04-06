Dünyada koronavirüs günleri

Cenevre

Tesla

CEO'lardan

euroluk

CENEVRE Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesi sonrasında birçok marka lansmanlarını dijital ortamda gerçekleştirdi. Ancak en ilginç fikir Alman otomotiv devi Volkswagen'den geldi. Marka Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki standını sanal ortama taşıdı. Fuarı merak eden ziyaretçiler Volkswagen'in son modellerini ve teknolojik yeniliklerini görebiliyor. 360 derecelik sanal tur, fuar alanında yürüyormuş gibi tasarlandı. Müziklerle de desteklenen sanal fuar, elektrikli ID ailesi, yeni Golf'ün GTI, GTD ve hibrit versiyonu GTE sergileniyor.İLK olarak koronavirüs salgının çıktığı Çin'de çarklar yeniden dönmeye başladı. Yaklaşık bir ay boyunca kapalı olan otomotiv fabrikalarda yeniden üretim faaliyetlerine başlandığı haberleri geliyor. Çin'de üretime başlayan fabrikalar arasında BMW, Nissan, GM, Ford, Tesla, Volkswagen, Toyota, Honda, FCA, Daimler bulunuyor.AVRUPA'NIN en büyük pazarlarında düşüş sürüyor. Almanya'da satışlar yüzde martta 38 gerileyerek 215 bin adete indi. Bunun dışında diğer ülkelerde de düşüş yaşandı. Pazar İtalya'da yüzde 85, Fransa'da yüzde 72, İspanya'da ise yüzde 69 küçüldü.TESLA, 2020'nin ilk çeyreğinde şirket tarihinin en iyi ilk çeyrek satışına imza attı. Markanın satışları koronavirüs gölgesinde yüzde 40 artışla 88 bin 400 adede ulaştı. Ayrıca Tesla'nın üretimi salgın nedeniyle kapatılan tesislere rağmen yüzde 33 artarak 102 bin adet oldu. Model 3 ve Model Y satışları yüzde 50 artışla yeni bir rekora imza attı.KORONAVIRÜS küresel otomotiv sektöründe deprem etkisi yarattı. Fabrikalar üretimi durdurdu, satışlar bıçak gibi kesildi. Dev otomotiv markaları koranavirüsün etkilerini azaltmak için harekete geçti. Ford Motor, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles üst yöneticileri maaş kesintisi yapma kararı aldı. Son olarak Daimler CEO'su Ola Kalleneius ve yönetim kurulu üyeleri de maaşlarından yüzde 20 oranında feragat edeceklerini açıkladılar. Diğer yandan kıdemli yöneticilerin maaşlarına da nisandan itibaren gelecek üç ay içinde yüzde 10 kesinti uygulanacak. 2019'da koltuğu Dieter Zetsche'den devralan Kalleneius'un 2019'daki sabit maaşı 1.34 milyon euro. Bonus ve hisse kazançlarıyla birlikte toplam geliri 3.5 milyon euroyu buluyor.