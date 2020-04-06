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'den 'na dev destek

, 'na 7 milyon liralık destek sağlayacak. Şirket, yeni tip ile mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere yaptığı 10 tır hijyenik ürün yardımında da bulundu

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 6.4.2020 17:36 ABONE OL
Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Hayat Holding'ten yapılan açıklamda, şirketin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina hastanelerinde kullanılmak üzere 10 tır hijyenik ürün yardımıyla başladığı desteğini, Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığı 7 milyon liralık katkıyla sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, holdingin, salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamak için Sağlık Bakanlığı'na 5 tırı çamaşır suyu, 5 tırı ise tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete, kutu ve cep mendil olmak üzere toplamda 10 tır hijyenik ürün yardımında bulunduğu aktarıldı.

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Hayat Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
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