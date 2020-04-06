Honda ve GM’in elektriği tuttu

HONDA ve General Motors (GM), iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzaladı. GM'nin tescilli Ultium pilleri kullanılarak iki adet yeni Honda elektrikli araç üretilecek. Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak.Araçların üretimi Amerika'daki General Motors tesislerinde yapılacak. Honda'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarında araç satışının ise 2024'te başlaması ön görülüyor.