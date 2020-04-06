Tedavinin % 99’unu özel sigorta karşılayacak

ürkiye

Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, birçok sigorta şirketinin, lütuf ödemesi olarak özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde Kovid-19 tedavisini teminat kapsamına aldığını belirtti. Benli, "Böylelikle de 4 milyon sağlık sigortası sahibinin poliçeleri gereğince ancak yüzde 15'inin Kovid-19 tedavi giderleri ödenebilecek iken gelinen noktada yüzde 99 sağlık sigortalısının tedavi giderleri sektörümüz tarafından jest uygulaması kapsamında karşılanacaktır" dedi. Sigorta şirketlerinin sağlık kurumlarına başvuran tüm sigortalılarının Kovid-19 tanısı konulana kadar yapılmış tüm tetkik giderlerini ve test sonucu belirlenene kadar süren tedavi giderlerini üstlendiğini anlatan Benli, şöyle konuştu: "Kovid-19 teşhisi pozitif olarak konduktan sonra oluşan tedavi giderleri ise poliçe teminat kapsamına bağlı olarak ödenebiliyor. Türkiye'de sağlık poliçelerinin çoğunda söz konusu tedavi giderlerinin kapsam dışında olduğunu biliyoruz. Ancak, sektörümüz ile yaptığımız istişarelerde, sektörümüzün, teminat kapsamında olmamasına karşın söz konusu tedavi giderlerinin de sağlık poliçeleri kapsamında karşılanmasına yönelik hızlı aksiyonu oldu." Benli, Türkiye Sigorta Birliği ve üyeleri olarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası'na 7 milyon TL ile katıldıklarını bildirdi.Kovid-19 sonrası, sağlık hizmet sağlayıcılarının, hastaların online platformlar üzerinden destek aldığı 'telesağlık' uygulamalarına daha fazla ağırlık vereceğini belirten Benli, "Ayrıca, epidemik veya pandemik durumlarda kişilerin daha çok sağlık sigortalarına yöneldiğini görüyoruz" dedi.