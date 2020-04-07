Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan corona virüs yüzünden 75 bini aşkın insan yaşamını yitirirken, corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 1.360.039 oldu. Virüs tehlikesi nedeniyle bankaların çalışmaları saatleri de değişti. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Birçok banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bankaların yeni çalışma saaterini bulabilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği; bankaların çalışma saatlerini 12:00 ile 17:00 arası olarak belirledi fakat Halkbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bazı bankalar saat 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor.

AKBANK VE GARANTİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank corona virüsü tedbirleri dolayısıyla 12:00'de açılırken 17:00'de kapanıyor. Garanti Bankası da aynı şekilde 12:00'de açılırken 17:00'de kapanıyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank saat 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor, aynı şekilde Ziraat Bankası da yine 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor.

İŞTE TÜM BANKALARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ!