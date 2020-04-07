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2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan 75 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüs nedeniyle tedbirler her geçen gün daha da arttırılıyor. Öyle ki bu nedenle 2020 de değişti. Bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Türkiye Bankalar Birliği son açıklamasında banka açılış kapanış saatleri hakkında bilgi verdi. Buna göre Garanti Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi bankaları saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 16:03 ABONE OL
Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İlk kez Çin'in Wuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıkan corona virüs yüzünden 75 bini aşkın insan yaşamını yitirirken, corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 1.360.039 oldu. Virüs tehlikesi nedeniyle bankaların çalışmaları saatleri de değişti. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Birçok banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bankaların yeni çalışma saaterini bulabilirsiniz.
Türkiye Bankalar Birliği; bankaların çalışma saatlerini 12:00 ile 17:00 arası olarak belirledi fakat Halkbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bazı bankalar saat 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor.

AKBANK VE GARANTİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Akbank corona virüsü tedbirleri dolayısıyla 12:00'de açılırken 17:00'de kapanıyor. Garanti Bankası da aynı şekilde 12:00'de açılırken 17:00'de kapanıyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Halkbank saat 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor, aynı şekilde Ziraat Bankası da yine 09:00'da açılırken 17:00'de kapanıyor.

İŞTE TÜM BANKALARIN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ!

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00

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Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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