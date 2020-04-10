Kısa çalışma 1 milyon vatandaşa umut oldu

Hükümetin virüsün çalışma hayatını etkilememesi için yeniden düzenleyerek yaşama geçirdiği kısa çalışma ödeneğine yaklaşık 70 binin üzerinde firma, 1 milyondan da fazla çalışanı için başvurdu. Başvuruların yüzde 40'ı imalat sanayisinden geldi. Bu sektörde 28 binin üzerinde firma 400 bine yakın çalışanı için kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Toptan-perakende, konaklama-yiyecek sektöründe 15 bin firma 210 bin çalışan için, ulaştırma ve depolama ile eğitimde 7 bin firma 100 bin çalışan için ödeneğe başvurdu.Kısa çalışma ödeneği herhangi bir işyerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen durması, üçte biri oranında azaltılması durumunda devreye giriyor. Ödenekte çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalama alınıyor ve brüt kazancın yüzde 60'ı veriliyor. Net üzerinden çalışanların maaşının yaklaşık yüzde 75'i ödeniyor. Kısa çalışma kapsamındaki çalışanların genel sağlık sigorta primleri de karşılanıyor. Bu kapsamda çalışanlara bin 752 lira ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor. Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmaların yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan küçük ve orta boy işletmelerden oluşuyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hem çalışan hem işvereni koruyan bu ödenekte sektör çalışan sayısı ayırımı yapmadıklarını vurgulayarak, "Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz" çağrısı yaptı. Bu hafta, kısa çalışma, işsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı kapsamında 600 bine yakın vatandaşa evinden ödeme yapıldı.Hükümet,vatandaşın gelirini korumak için arka arkaya ekonomik ve sosyal paketler açıklarken, biner liralık nakdi yardım 4.3 milyon haneye ulaşacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz yardımlar için çalıştıklarını, bunun talep bazlı olacağını söyledi.