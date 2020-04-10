Son dakika | OPEC'ten flaş karar! Petroldeki düşüş durmuyor...

Son dakika haberi... Etkinin kısa vadede görülmemesinin iki nedeni ise talepte daralma ve 10 milyonluk kesintinin az olması. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde karantinaların yaygınlaşması küresel petrol talebini gittikçe zayıflatıyor. OPEC'in üretim kesintisi sadece küresel petrol stokları üzerindeki baskıyı hafifletti ve fiyattaki düşüşü durdurdu.

27.4 MİLYON ARZ FAZLASI VAR

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hızla düşen petrol talebine kıyasla günlük 10 milyon varillik kesintinin de az göründüğüne dikkati çekenler var. OPEC+ tarafından mayıs ve haziran aylarında yapılacak kesintinin, petrol piyasasında istenilen dengeyi sağlamak için yeterli olmadığına işaret edilirken, bu ay petrol piyasasında günlük 27.4 milyon varillik arz fazlasının oluşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

ABD, Kanada, Norveç ve Brezilya gibi OPEC+ üyesi olmayan ülkelerin toplam ham petrol üretim miktarını günlük 5 milyon varil düşürmesi durumunda bile küresel petrol piyasasında günlük 10 milyon varilden fazla arz fazlası oluşması riski devam ediyor.

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