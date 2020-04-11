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Üyelerin baskısı kasayı açtırıyor: Bir parmak bal çalmayın!

Koronavirüs nedeniyle zor durumda bulunan iş dünyasına hükümetin destekleri devam ederken, milyonlarca esnaf, KOBİ, sanayiciden zorunlu aidat toplayarak, gelirini bankalarda yüksek faizli mevduatta tutan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tavrı iş dünyasının tepkisini çekmişti. İş insanları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kasasındaki milyarlarca doların şirketlere bir yıl vadeli ve faizsiz kredi verilmesini istemiş, aidat ücretinin de iptal edilmesi çağrısı yapmıştı.

İbrahim ACAR İbrahim ACAR Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.4.2020 18:42 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 18:55 ABONE OL
Üyelerin baskısı kasayı açtırıyor: Bir parmak bal çalmayın!

HİSARCIKLIOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Üyelerin tepkisi ve baskısı artınca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklama yapmak zorunda kaldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısa süre içinde nefes kredisi başlatmak istediklerini, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için bankalarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

BİR PARMAK BAL ÇALMAYIN

TOBB Başkanı'nın açıklamaları üzerine üyeler "takipteyiz" mesajı verdi. İş dünyası Hisarcıklıoğlu'nun sözlerine "Krediden çok miktarı önemli olacak. Bir parmak bal çalmakla olmaz" yorumunu yaptı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, iş dünyası örgütlerinin topladıkları aidatları üyelerinin ihtiyacı için kullanması gerektiğini belirterek, "Sadece TOBB da değil tüm işveren sendikaları ve birlikler aidatları bu gibi durumlarda destek olarak vermeleri gerekiyor. Nefes kredisi deniliyor. Bu nefes mi olacak yoksa cılız bir soluk mu bekleyip görmek lazım" dedi.

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Üyelerin baskısı kasayı açtırıyor: Bir parmak bal çalmayın!
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