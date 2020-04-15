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, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü

Ulaştırma ve Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcilerine Kovid-19 salgını mücadelesinde alınan tedbirleri aktardı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 16.4.2020 00:53 ABONE OL
Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde alınan tedbirleri aktardı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'da yaptığı paylaşımında, havacılık sektörü temsilcileriyle salgına ilişkin görüştüğünü bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde faaliyet gösteren havacılık sektörü temsilcileri ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirerek, pandemi nedeniyle vakit kaybetmeden aldığımız tedbirleri aktardık. Sektörümüz, bu süreç atlatıldığında çok daha güçlü ve etkin bir şekilde yoluna devam edecektir."

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Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektörü temsilcileriyle video konferansla görüştü
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