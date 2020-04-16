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Son dakika: Araç sahipleri bir müjde daha! Mazota geliyor

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs akaryakıt fiyatlarını iyice dibe çekti. ve motorine son günlerde üstüne indirim geliyor. Bugün gelen son dakika bilgisine göre ise mazota büyük bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirim beklendiği belirtildi. İşte indirim sonrası son fiyatlar...

Giriş Tarihi: 16.4.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika: Araç sahipleri bir müjde daha! Mazota indirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 21 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,15 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,22 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,23 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

Son dakika | Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor... Son dakika: Akaryakıta bir indirim haberi daha

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Son dakika: Araç sahipleri bir müjde daha! Mazota indirim geliyor
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