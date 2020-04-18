Bakan duyurdu: Çiğ Süt, Manda - Malak destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi ve binlerce vatandaşın "Çiğ Süt, Manda - Malak destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak?" sorularına yanıt verdi. Bugün yatacağı açıklanan ücretler ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ülkemizin bu zorlu sürecinde üreticilerimizin yanındayız ifadelerini kullanan Bakan aynı zamanda ödemelerin yatacağı saati de vatandaşlarla paylaştı. Buna göre; Çiğ Süt, Manda - Malak destek ödemeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Çiğ Süt, Manda - Malak destek ödemeleri yattı mı? İşte detaylar…

ÇİĞ SÜT MANDA MALAK DESTEK ÖDEMELİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödemelerin yapılacağı tarif ve saati açıkladı. İşte destek ödemleri ile ilgili tüm detaylar...