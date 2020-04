Süte jelatın, baharata boya kattılar!

KÂRhırsıyla vatandaşın sağlığını hiçe sayan 45 firmanın 55 ürünü deşifre oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, enerji içecekleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ ve baharatların yer aldığı ürünleri kamuoyuna açıkladı. Alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu. Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi. Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi. Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşıldı. Et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.