SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi! İşte yerli solunum cihazları...

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunarak yerli solunum cihazlarının üretimine ilişkin bilgiler verdi.

YERLİ VE MİLLİ SOLUNUM CİHAZLARININ İLK TESLİMATLARINI DA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bakan Varank, "Muhteşem bir hastanenin açılışındayız. Canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hastanemizin açılışının yanında yerli ve milli solunum cihazlarının ilk teslimatlarını da gerçekleştiriyoruz. Solunum cihazları noktasında Sağlık Bakanlığı'mızın envanteri güçlü ama bir sıkıntı olabilmesine karşı biz harekete geçtik. Parasını verseniz bile bu cihazları bu dönemde alamıyorsunuz. Bu nedenle biz üretime başladık. Çalışkan ve becerikli mühendislerimize güveniyoruz. Bioysis firmasının çalışmalarını seri üretime geçirmek için yerli ve milli firmalarımız çalışmaya başladı. 14 gün gibi kısa bir sürede ilk yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bantlarından indirdiler." dedi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar | Video

Türk mühendislerine teşekkür eden Varank, "Solunum cihazlarımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ'NDE DÜNYANIN PARMAK İLE GÖSTERDİĞİ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye, savunma sanayisinde dünyanın parmağı ile gösterdiği bir ülke haline geldi. İnşallah solunum cihazında da bu durum bir kıvılcım olur." diye konuştu.