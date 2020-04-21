2020 İşsizlik ödeneği sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

İŞKUR tarafından herhangi bir geliri olmayan ve bir kurumda çalışmayan vatandaşlar için sunulan İşsizlik ödeneği veya maaşı başvuruşu nasıl yapılır, şartları nelerdir gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kişilerin işten ayrıldıktan itibaren otuz gün süre içerisinde talep oluşturmaları gerekirken mücbir sebep dışında 30 gün içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde kişinin hak sahipliği süresinden düşülüyor. Vatandaşların bu maddi destekten faydalanmak adına İŞKUR , başvurusunu gerçekleştirmesi gerekirken bu başvuru işlemi elektronik ortamdan veya en yakın İŞKUR birimi üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2020 İşsizlik ödeneği ne kadar, ayın kaçında yatacak? İŞKUR işsizlik ödeneği ne zaman yatacak? İşte konuya dair tüm detayları derlediğimiz haberimiz!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu ödenekten faydalanan vatandaşlar ücretin yatacağı tarihi merak ederken internet aracılığı ile İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorusuna da yanıt arıyor. Buna göre; haberimizin devamından işsizlik maaşı ile alakalı tüm detaylara ulaşabilirsiniz…