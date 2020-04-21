Reel sektörün döviz açığı 7 yılın en düşük seviyesinde! Türkiye'nin borç problemi yok...

1- REEL SEKTÖRÜN DÖVİZ AÇIĞI 7 YILIN DİBİNDE

2018 yılındaki kur saldırısına yüksek döviz açığıyla yakalanan reel sektör, bu kez aynı hataya düşmedi. Reel sektörün döviz açık pozisyonu Ocak 2020'de 175 milyar 236 milyon dolarla 7 yılın en düşük seviyesine geriledi. Verilere göre şirketlerin kısa vadeli pozisyonu 6.4 milyar dolar artıya geçti. Reel sektörün döviz açık pozisyonu, Mart 2018'de 223.3 milyar dolarla tarihi zirveye çıkmıştı. Reel sektör o tarihten bu yana 48 milyar dolar azalmış oldu. Reel sektörün borcunun milli gelire oranı ise yüzde 60'a indi.

AÇIK POZİSYON

Tarih Milyon Dolar

2013/12 -172.876

2014/12 -180.158

2015/12 -185.529

2016/12 -203.959

2017/12 -211.150

2018/3 -223.266

2018/12 -207.049

2019/12 -179.396

2020/Ocak -175.236

2- EN DÜŞÜK HANEHALKI BORCU TÜRKİYE'DE

2013 yılında yüzde 20'ye çıkan hanehalkı borcunun milli gelire oranı, 2019'da yüzde 15'e geriledi. Söz konusu oran Türkiye ile aynı ligde bulunan ülkelerde bunun 3-4 katına yakın seviyede bulunuyor.

3- KAMU BORÇLULUĞUNDA TÜRKİYE ÖRNEK ÜLKE

Türkiye'nin elini güçlendiren en önemli argümanı düşük kamu borçluluğu. Dünya genelinde kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 100'ü aşarken başta ABD, Çin olmak üzere bu oran yüzde 300'lere çıktı. Türkiye'de ise bu oran yüzde 36. Türkiye'de kamu, şirketler ve hanehalkı dahil tüm borçları hesaplasanız bile, milli gelire oranı yüzde 116'yı geçmiyor.

4- GÜVEN BANKA SENDİKASYONLARINA YANSIDI

Türkiye'nin borçlanmada dolayısıyla finansmanda sorun yaşamadığı bu ay sendikasyona çıkan iki bankanın işleminde kendini gösterdi. Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1.1 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. 1 yıl vadeli kredinin maliyeti, geçen yılki euro maliyetinin 40, dolar maliyetinin ise 25 baz puan altında kaldı. Akbank ise 560 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin tutarını gelen yüksek talep nedeniyle 605 milyon dolara çıkardı. Önümüzdeki günlerde Vakıfbank'ın da sendikasyona çıkması bekleniyor.