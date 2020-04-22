Gıdada sağlıklı fiyat başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Ve Ticaret Bakanlıkları'yla Sözleşmeli Üretim Platformu'nun ön lansmanını yapacaklarını belirterek, "Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak" dedi. Hazine'ye ait atıl arazilerin tarıma açılması projesinde başvuruların il ve ilçe tarım müdürlüklerine yapılabildiğini belirten Pakdemirli, "Başvuru kriterlerinde ise gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerde yaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. Yani bir puanlama sistemi oluşturduk" dedi. Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın pilot olarak baştan 14 milyon metrekare hazine arazisi verdiğini ve bunun devamının da geleceğini ifade etti. Pakdemirli, küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak sürü büyütmeye yönelik ek destek planı hazırladıklarını belirterek, "Desteğin ödemelerini bu hafta başlatıyoruz. Koyun ve keçide 187 milyon lira destek vereceğiz" şeklinde konuştu.