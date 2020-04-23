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, 'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Dünya Sağlık Örgütüne () 30 milyon dolar bağış yapılacağını bildirdi. Sözcü Çunying, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Kovid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla örgüte 30 milyon dolar ilave bağış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 14:29 ABONE OL
Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı

Çunying, bağışın DSÖ'nün salgınla küresel çaptaki mücadelesini, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemlerini güçlendireceğini belirtti.

ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu dondurma kararının ardından 11 Mart'ta örgüte 20 milyon dolar bağış yaptıklarını hatırlatan Sözcü, "Bu kritik dönemlerde DSÖ'yü desteklemek çok taraflılık ve küresel dayanışmayı desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını dolayısıyla DSÖ'yü suçlayarak örgüte sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ÇİN'DE BUGÜN KOVİD-19 KAYNAKLI ÖLÜM GÖRÜLMEDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleşmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 10 yeni vakadan 6'sının yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiği belirtildi.

Ülkede resmi verilere göre, salgına bağlı 4 bin 632 ölüm gerçekleşirken, Kovid-19 görülen 82 bin 798 kişiden 77 bin 207'si iyileşti.

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Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı
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