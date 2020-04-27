Bunlar da virüsün zam şampiyonları…

GIDADA FİYATLAR ARTTI

Koronavirüs ile birlikte gıda perakendesi satışlarında büyük bir artış yaşandı. Bu da fiyatların yükselmesine de neden oldu. Koronavirüs öncesinde 31 TL olan bulyon fiyatı yüzde 35 artarak 43 TL'ye yükseldi. İkinci en çok fiyat artışı ise tuzda oldu. Daha önce 3.5 TL'den satılan tuzun fiyatı yüzde 23'lük artışla 4.4 TL'ye çıktı. Salgın öncesinde fiyatı 11.3 TL olan diş&ağız suları 12.7 TL'ye çıktı. Fiyatı 4.1 TL olan cipslerde de artış oranı yüzde 12'yi buldu. Cips fiyatı 4.6 TL'ye çıktı. Makarna, un, margarin ve piliç fiyatları da yüzde 10 arttı. Hijyen ürünleri, çamaşır suları ve mutfak eşyaları yüzde 8, gazlı içecekler, saç boyaları ve kireç önleyiciler yüzde 7, gazsız içecekler ve yağ-kir sökücüler yüzde 6 artış yaşadı.

AKILLI TELEFONDA % 25 İNDİRİM

Koronavirüs sürecinde e-ticaret, insert ve reklam promosyonlarındaki fiyat trendlerini ele alan BrandZone verilerine göre, ortalama akıllı telefon kategorisi fiyatı yüzde 2.3, elektrikli süpürge kategorisi fiyatı ise yüzde 2.7 düştü. Akıllı telefonlarda birçok modelde yüzde 25'e varan indirimler uygulandı. Şubatta ortalama 9.896 TL olan Apple iPhone XS Max 64 GB'nin fiyatı, nisanda 8.200 TL'ye; 6.444 TL olan Samsung Galaxy Note 9 128 GB'nin fiyatı 5.299 TL'ye; 4.180 TL olan Huawei Mate 10 Pro'nun fiyatı 2.997 TL'ye; 3.242 TL olan Xiaomi Mi 9 lite 128 GB'nin fiyatı 2.889 TL'ye düştü. Şubat ayında ortalama 1.821 TL olan Philips XB9125/07 elektrikli süpürge fiyatı nisan ayında 1.569 TL'ye; 2.248 TL olan Dyson V7 Motorhead kablosuz süpürgenin fiyatı 1.999 TL'ye indi.