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'daki ücretsiz maske dağıtımında yeni dönem! Artık oradan alınacak

haberi: 'daki ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni haber geldi. İstanbul , kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların maskelerini çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerini bildirdi. İşte ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili son dakika haberi...

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:26 ABONE OL
İstanbul'daki ücretsiz maske dağıtımında yeni dönem! Artık oradan alınacak

Son dakika haberi... İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı belirtildi.İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

İŞ YERLERİNDEN TEMİN EDECEKLER

Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.

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İstanbul'daki ücretsiz maske dağıtımında yeni dönem! Artık oradan alınacak
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