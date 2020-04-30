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Kamu bankaları ""ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladı

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 18:09 ABONE OL

Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamada, Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesiyle birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4,5 milyondan fazla vatandaşa toplam 27 milyar lira tutarında kredi tahsisi yapıldığı bildirildi.

Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların yüzde 86'sına kredi kullandırıldığı ve kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin lira tutarında olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; hanehalkı geliri 5 bin lira üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların, kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir. Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın kredi başvurusu, bir bankamızca sonuçlandırılmış olup vatandaşlarımız değerlendiren banka tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir. Tüm bunlarla birlikte açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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Kamu bankaları "Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi"ne her 100 başvurunun 86'sını karşıladı
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