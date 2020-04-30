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Mevsimlik işçileri devlet taşıyacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Mevsimlik işçileri devlet taşıyacak
KORONAVIRÜS salgınından tarım sektörünün olumsuz etkilenmemesi için arka arkaya önlem alınıyor. Hasadı tarladan toplayacak olan mevsimlik işçilerin barınacağı yerler ile ilgili sorun çözüldü. Çadırlar devlet tarafından kurulacak. AFAD'ın desteği ile tuvaleti, banyosu olan, sosyal izolasyona uygun yerler yapılacak. İşçilerin hijyen ve sosyal izolasyonu için de düğmeye basıldı. İşçilerin ulaşımları izolasyon kurallarına göre devlet tarafından yapılacak. Mevsimlik işçiler kendi imkânlarıyla çalışacakları yerlere gidiyor. 20 kişilik minibüse 40 kişi biniyor. Artık ulaşımı devlet üstlenecek. İşçilerin taşınmasıyla ilgili bir mekanizma oluşturuluyor. Taşıma, sosyal izolasyon kurallarına uygun olacak. Aracın kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınacak. 31 büyükşehire giriş ve çıkışların yasak olması nedeniyle oluşacak sevkiyat sıkıntısıyla ilgili de önlem alınacak. Tarımsal ürünler taşıyan nakliye araçlarına transit geçiş izni verilmesi planlanıyor.
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Mevsimlik işçileri devlet taşıyacak
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