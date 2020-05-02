Kovid-19, Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine çevirdi

Küresel piyasada düşen petrol fiyatları Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları yürüten dev enerji şirketlerinin faaliyetlerini ertelemesine neden olurken, uzmanlar Türkiye'nin avantajlı konumunun pekişeceğini belirtiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, "Türkiye'nin salgın öncesi uyguladığı doğru politikalar ve ikili iş birlikleri ile Doğu Akdeniz bölgesinde önemli kazanımları oldu. Türkiye, mevcut göstergelerin ışığında olabildiğince düşük düzeyde olumsuz etki ile bu salgını atlatabilirse yeni yapılanmada ekonomik ve jeopolitik perspektifte daha avantajlı olacaktır. Ayrıca, diğer aktörlerin de bölgeye yönelik jeopolitik hedeflerinde büyük bir değişim olmamasına bağlı olarak Doğu Akdeniz'deki mücadelenin kaldığı yerden devam edeceğini öngörmek mümkün" diye konuştu.