Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turistler ilk çeyrekte 4.1 milyar $ harcadı

Turistler ilk çeyrekte 4.1 milyar $ harcadı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Turistler ilk çeyrekte 4.1 milyar $ harcadı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak, şubat ve martı kapsayan ilk çeyrek turizm gelirlerini açıkladı. Küresel salgın kovid-19'un etkisinin hissedildiği turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 11 azalarak 4.1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamalarından meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla 'yeme-içme' takip etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turistler ilk çeyrekte 4.1 milyar $ harcadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA