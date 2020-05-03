Turistler ilk çeyrekte 4.1 milyar $ harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak, şubat ve martı kapsayan ilk çeyrek turizm gelirlerini açıkladı. Küresel salgın kovid-19'un etkisinin hissedildiği turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 11 azalarak 4.1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu. Turistlerin kişisel harcamalarının 965 milyon 241 bin dolarlık kısmı Türkiye içi ve uluslararası ulaştırma harcamalarından meydana geldi. Bu kalemi 962 milyon 536 bin dolarla 'yeme-içme' takip etti.