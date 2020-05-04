Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haber: AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihi ile ilgili iddialar

haber: 'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihi ile ilgili iddialar

Türkiye'de ilk Covid-19 teşhisinden sonra okullarla birlikte topluca vakit geçirilen yerlerin başında yer alan 'ler de kapatılmıştı. Son günlerde bulaşma hızında azalma görülmesinden sonra normalleşme için de adımlar atılıyor. Okulların 1 Haziran'da açılması beklenirken 'AVM'ler ne zaman açılacak?' sorusu da en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. açıklamasında bulunan AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Hüseyin Altaş; AVM'leri 11 Mayıs'ta kademeli olarak açabileceklerini belirtti. Bu noktada Bilim Kurulu'nun kararı büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 08:03 ABONE OL
Son dakika haber: AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihi ile ilgili iddialar

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun açılış tarihi hakkında bildireceği görüş oldukça önemli. Hürriyet Gazetesi'nden Aysel Alp'in sorularını cevaplayan AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş; AVM'ler ne zaman açılacak sorusuna yanıt olarak 11 Mayıs'ta kademeli olarak, 1 Haziran'da ise tam kapasiteli biçimde AVM açılışlarına hazır olduklarını ifade etti. Şehirler ve ilçeler bazında AVM'lerin durumuna Bilim Kurulu karar verecek. İşte gelişmesinin detayları...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihi ile ilgili iddialar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA