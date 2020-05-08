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izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet ile sorgulama ekranı!

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maddi zorluk çekmemeleri için vatandaşlara izin ödeneği verileceği açıklanmıştı. Devlet tarafından yatırılan aylık 1170 liralık olan gelir desteğine başvuruda bulunan vatandaşlar ‘’ ? yattı mı?’’ gibi sorulara yanıt aramaya başladı. En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." İfadeleri kullanılmıştı. Öte yandan, e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen nakdi ücret desteği tarafından yapılan başvuru sonrasında belirtilen tarihlerde yatırılacak. Peki ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 8.5.2020 14:47 ABONE OL
Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı!

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından izne ayrılmış kişilerin yaptıkları başvuru sonrası alabilecekleri sorusuna yanıt aranıyor. Belli sebeplerden ötürü işten çıkarılan ve mağdur durumda olan vatandaşlara 1170 liralık maaş desteğine başvurular yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 aylık 1170 TL başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında bu ödenek tarafından verilecek. Peki Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı!

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni tip koronavirüs sebebiyle ücretsiz izine çıkarılanlara verilecek nakdi destek ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Buna göre; Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilir? İşte ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı

Konuya dair güncel bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı!
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