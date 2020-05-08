Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve çalıştıkları kurum tarafından ücretsiz izne ayrılmış kişilerin yaptıkları başvuru sonrası alabilecekleri ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Belli sebeplerden ötürü işten çıkarılan ve mağdur durumda olan vatandaşlara 1170 liralık maaş desteğine başvurular yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 aylık 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartlarını duyururken bu haktan kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkartılan vatandaşların yararlanacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. e Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında bu ödenek İŞKUR tarafından verilecek. Peki Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? E devlet İŞKUR ile Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı!

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni tip koronavirüs sebebiyle ücretsiz izine çıkarılanlara verilecek nakdi destek ödemeleri yoğun ilgi görüyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşların ekonomik açıdan herhangi bir zorluk yaşamaması için devlet tarafından sunulan bu ücreti almak isteyen vatandaşlara en azından bir süre kişilere gelir kapısı oluyor. Buna göre; Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Kimler yararlanabilir? İşte ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ekranı

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