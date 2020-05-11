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Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi () Genel Müdürü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:22 Son Güncelleme: 11.5.2020 12:25 ABONE OL
Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler açıklandı

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, havacılıkta "yeni normal düzene" geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında uygulayacakları yeni önlemleri Türkiye'yi Avrupa'nın zirvesine taşıyan İstanbul Havalimanı'nda incelediklerini belirtti.

Havalimanına girişten, varış noktalarındaki havalimanlarından çıkışa kadar tüm süreçlerde uygulanan önlemlerin kapsamının genişletileceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Havalimanlarının fiziki şartları sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak."

Keskin, açıklamasında konuyla ilgili alınacak önlemlere ilişkin bazı görselleri de paylaştı.

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Havalimanlarında alınacak yeni tedbirler açıklandı
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