ESK konserve kuşbaşı ve kıyma üretimine başladı

Ramazan ayı ile birlikte Et ve Süt Kurumu ürün yelpazesini genişletiyor. Et ve Süt Kurumu (ESK), Et ve Balık Kurumu (EBK) markası ile tüketicilerine sunduğu pek çok ürüne Ramazan ayında yenilerini ekledi. Özellikle içinde bulunduğumuz salgınla mücadele günlerinde raf ömrü uzun ürünlere artan talep nedeniyle, EBK markalı kıyma ve kuşbaşı konserveler üretilerek 800 gramlık teneke kutularda satışa sunuluyor.Raf ömrü uzun konserve etler ve dondurulmuş kıymalar ESK'nın satış mağazaları aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor. ESK ürünlerinin satış noktaları ve fiyatları ESK web sayfasında yayınlanıyor.ESK, Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerinde, et ve et ürünleri üretimi ve satışı ile ilgili alanlarda hijyen kuralları ve iş sağlığı, güvenliğine yönelik titizlikle uyguladığı tüm koruyucu tedbirlerin yanı sıra, koronavirüs salgınına karşı müşterilerini ve çalışanlarını koruyucu her türlü önlemi uyguluyor.