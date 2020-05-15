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Karayoluyla yolcu taşımada tavan fiyat 100-500 TL arasında

Giriş Tarihi: 15.5.2020 ABONE OL
Karayoluyla yolcu taşımada tavan fiyat 100-500 TL arasında
Karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında salgın nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uygulanacak tavan ücret tarifesi belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, salgın nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımasında tavan ücretler; gidilen mesafeye bağlı olarak 100 TL ile 500 TL arasında değişiyor.
Karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak ücret tarifelerindeki onaylanmış ücretleri, tavan ücret olarak ise tebliğ ekinde yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacaklar.
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Karayoluyla yolcu taşımada tavan fiyat 100-500 TL arasında
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